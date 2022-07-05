Форвард «Ростова» Понтус Альмквист перешёл в польский клуб на правах аренды

Нападающий «Ростова» Понтус Альмквист на правах аренды перешёл в польский клуб «Погонь». Об этом информирует пресс-служба команды из Польши.



Соглашение Альмквиста с польским клубом будет действовать один сезон. Отмечается, что переход шведского футболиста стал возможен благодаря разрешению Международной федерации футбола (ФИФА) приостанавливать контракты с российскими клубами.



Напомним, ФИФА приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.

Ранее сообщалось, что наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин не включил Гамида Агаларова в топ-5 молодых футболистов сезона в РПЛ.