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Форвард «Ростова» Понтус Альмквист перешёл в польский клуб на правах аренды

Форвард «Ростова» Понтус Альмквист перешёл в польский клуб на правах аренды
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Нападающий «Ростова» Понтус Альмквист на правах аренды перешёл в польский клуб «Погонь». Об этом информирует пресс-служба команды из Польши.

Соглашение Альмквиста с польским клубом будет действовать один сезон. Отмечается, что переход шведского футболиста стал возможен благодаря разрешению Международной федерации футбола (ФИФА) приостанавливать контракты с российскими клубами.

Напомним, ФИФА приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.

Ранее сообщалось, что наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин не включил Гамида Агаларова в топ-5 молодых футболистов сезона в РПЛ.

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