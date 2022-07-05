Форвард «Ростова» Понтус Альмквист перешёл в польский клуб на правах аренды
Поделиться
Нападающий «Ростова» Понтус Альмквист на правах аренды перешёл в польский клуб «Погонь». Об этом информирует пресс-служба команды из Польши.
Соглашение Альмквиста с польским клубом будет действовать один сезон. Отмечается, что переход шведского футболиста стал возможен благодаря разрешению Международной федерации футбола (ФИФА) приостанавливать контракты с российскими клубами.
Напомним, ФИФА приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.
Ранее сообщалось, что наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин не включил Гамида Агаларова в топ-5 молодых футболистов сезона в РПЛ.
Комментарии
- 5 июля 2022
-
18:43
-
18:39
-
18:29
-
18:26
-
18:17
-
18:15
-
18:02
-
18:01
-
17:59
-
17:42
-
17:25
-
17:14
-
17:01
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:42
-
16:29
-
16:24
-
16:22
-
16:15
-
16:09
-
16:06
-
16:00
-
15:59
-
15:45
-
15:42
-
15:42
-
15:34
-
15:26
-
15:24
-
15:21
-
15:20
-
15:10
-
15:10
Партнерский контент