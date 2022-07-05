Хавбек Мартинс сообщил о скором возвращении в «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра сообщил, что скоро вернётся в расположение московской команды.
«Всё в порядке, я скоро вернусь обратно», — написал Мартинс на своей странице в социальных сетях.
Ранее пресс-служба «Спартака» сообщала, что люксембургский футболист всё ещё не прибыл в команду после летнего отпуска из-за проблем со здоровьем.
Напомним, Мартинс перешёл в «Спартак» в январе 2022 года на правах аренды из «Янг Бойз», а в начале июня московский клуб объявил о выкупе прав на футболиста. В минувшем сезоне 25-летний люксембургский полузащитник принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2014 года Мартинс вызывается в сборную Люксембурга.
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