Сон Хын Мин — о ЧМ-2018: наблюдая за тем, как плачут немцы, я понял, что смог отомстить

Южнокорейский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин откровенно рассказал, как воспринял победу над сборной Германии на чемпионате мира 2018 года. Футболисты Южной Кореи обыграли немцев со счётом 2:0 в заключительном матче группового этапа, чемпионы 2014 года сенсационно покинули турнир.

«Я переехал в Германию в юном возрасте и пережил много действительно трудных, невообразимых моментов. Я много раз сталкивался с проявлениями расизма в свой адрес. Когда я переживал так много тяжёлых моментов, у меня в голове возникали мысли о том, что я должен отомстить. Обычно, когда люди плачут, я хочу их утешить и обнять. Но, наблюдая за тем, как плачут немцы, я почувствовал, что смог отомстить, занимаясь тем, что мне нравится», — приводит слова Сон Хын Мина B/R Football.