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Слуцкий сообщил, что у Йевтича подозрение на разрыв крестообразных связок

Слуцкий сообщил, что у Йевтича подозрение на разрыв крестообразных связок
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после товарищеского матча с «Динамо» (0:2) сообщил, что полузащитник Дарко Йевтич получил серьёзную травму.

«Я думаю, что у Дарко Йевтича, скорее всего, разрыв крестообразной связки, к сожалению. Просто это такая травма, механизм которой может быть какой угодно. То есть, если там мениски или боковые связки, у них определённый механизм. Крестообразные связки могут быть [повреждены] от поднимания по лестнице до контакта, который есть. Поэтому это основной негативный момент сегодняшней товарищеской встречи», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Казанский «Рубин» по итогам сезона-2021/2022 лишился прописки в элитном дивизионе страны и в новом сезоне выступит в Первой лиге.

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