Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фомин рассказал, что предложений из Европы нет. Сообщалось, что он интересен «Фрайбургу»

Фомин рассказал, что предложений из Европы нет. Сообщалось, что он интересен «Фрайбургу»
Комментарии

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин после товарищеского матча с «Рубином» (2:0) сообщил, что не получал из Европы предложений о трансфере.

«Если говорить об отсутствии Лиги чемпионов, давайте я не буду политику обсуждать. Сегодня вопросы по игре, по подготовке — давайте про них.

Интерес клубов из Европы? Официального предложения нет. Поэтому какой смысл обсуждать? Нечего даже сказать вам. Хочется в Европу или нет — это же не так. Будет предложение — будем думать: я и клуб. А так что сейчас об этом говорить», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ранее сообщалось, что в услугах Фомина заинтересован «Фрайбург». Полузащитник выступает за московское «Динамо» с августа 2020 года.

Новость по теме
Источник: «Фрайбург» заинтересован в подписании Фомина. Отступные хавбека — € 12 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022