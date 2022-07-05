Фомин рассказал, что предложений из Европы нет. Сообщалось, что он интересен «Фрайбургу»
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин после товарищеского матча с «Рубином» (2:0) сообщил, что не получал из Европы предложений о трансфере.
«Если говорить об отсутствии Лиги чемпионов, давайте я не буду политику обсуждать. Сегодня вопросы по игре, по подготовке — давайте про них.
Интерес клубов из Европы? Официального предложения нет. Поэтому какой смысл обсуждать? Нечего даже сказать вам. Хочется в Европу или нет — это же не так. Будет предложение — будем думать: я и клуб. А так что сейчас об этом говорить», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Ранее сообщалось, что в услугах Фомина заинтересован «Фрайбург». Полузащитник выступает за московское «Динамо» с августа 2020 года.
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