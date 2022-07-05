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Йевтич на костылях покинул базу «Динамо». У него подозрение на разрыв «крестов»

Йевтич на костылях покинул базу «Динамо». У него подозрение на разрыв «крестов»
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Швейцарский полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич на костылях покинул базу «Динамо» после товарищеского матча с клубом. Вероятно, он получил разрыв крестообразной связки колена, сообщил тренер казанской команды Леонид Слуцкий.

«Динамо» и «Рубин» провели товарищеский матч на базе бело-голубых в Новогорске. Йевтич получил травму и покинул поле на 33-й минуте в сопровождении врачей.

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