Леонид Слуцкий ответил на вопрос о готовности «Рубина» к сезону

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после товарищеского матча с «Динамо» (0:2) рассказал о готовности команды к старту сезона.



«Я не знаю, когда у нас соберётся новая команда и что для этой команды вообще 100 процентов. Если бы вы меня спрашивали, насколько готова команда, которая существовала какой-то определённый промежуток времени, я бы мог ответить на этот вопрос. Для меня самого то, насколько быстро футболисты поймут требования и будут их реализовывать, пока ещё является большим знаком вопроса.



Сегодня у нас в стартовом составе, по существу, играл только один Самошников из футболистов, которые заканчивали прошлый сезон. Поэтому я не очень понимаю сейчас наш максимум. Тем более не могу в процентном соотношении оценить уровень игровой готовности. Уровень функциональной готовности могу», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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