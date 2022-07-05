Слуцкий назвал гиперполезным спаррингом игру «Рубина» с «Динамо»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал товарищеский матч с «Динамо» (0:2).
«В целом я считаю, что в первом тайме «Динамо» больше владело мячом. Со стандартов возникала острота. С игры нам удалось справиться. Были и контратаки, и хороший момент у Мулина.
Во втором тайме с заменами, может быть, стройность потерялась. Моё мнение: не было видно какой-то пропасти между командами. Это нормально, потому что это предсезонный сбор. Команды находятся в равном состоянии. Понятно, что такая команда, как мы, более мотивирована на матч с «Динамо». Но в целом, если убрать за скобки ситуацию с Йевтичем, мы провели гиперполезный спарринг», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
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