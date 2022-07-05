Слуцкий назвал гиперполезным спаррингом игру «Рубина» с «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал товарищеский матч с «Динамо» (0:2).

«В целом я считаю, что в первом тайме «Динамо» больше владело мячом. Со стандартов возникала острота. С игры нам удалось справиться. Были и контратаки, и хороший момент у Мулина.

Во втором тайме с заменами, может быть, стройность потерялась. Моё мнение: не было видно какой-то пропасти между командами. Это нормально, потому что это предсезонный сбор. Команды находятся в равном состоянии. Понятно, что такая команда, как мы, более мотивирована на матч с «Динамо». Но в целом, если убрать за скобки ситуацию с Йевтичем, мы провели гиперполезный спарринг», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.