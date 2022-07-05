«Уже поздно переживать». Слуцкий — о вылете «Рубина» в Первую лигу

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как воспринимает вылет из РПЛ.

«Во-первых, у нас не так много осталось футболистов, которые вылетали из РПЛ. Во-вторых, уже поздно переживать. Нужно нацеливаться на новый сезон, решать задачи. Каждому из них необходимо в том числе завоёвывать место в стартовом составе в новой команде. Поэтому всё обнуляется и идёт дальше.

У меня не было отпуска. Вы же видите, через две недели после окончания чемпионата у нас в команде было девять новых футболистов. Если вы думаете, что они появились без нашего участия, а выросли как грибы на базе, то вы чуть-чуть ошибаетесь. Поэтому мы все сразу включились в работу и стали создавать команду», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.