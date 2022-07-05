Слуцкий: сложно говорить о тотальном доминировании «Рубина» — из команды ушли 14 человек

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о перспективах команды в Первой лиге.

«У нас ушли 14 человек по сравнению с зимними сборами. Сколько нас должно было пополнить, когда 14 человек у нас в команде нет? Поэтому новичков в команде количественно достаточно много. Качественно — хорошие футболисты. Но сказать, что это будет тотальное доминирование в Первой лиге, — сложно. Плюс это новая команда. Нам надо понять возможности внутри, ситуацию внутри.

Ещё раз скажу, такие ситуации, как с Йевтичем, не добавляют оптимизма. Настраиваемся на очень тяжёлый длинный турнир. Понятно, что будем стараться решать задачу. Но я бы не сказал, что мы выглядим какими-то гиперфаворитами. Причём все новички, которые пополнили нашу команду, несмотря на разговоры о каких-то невиданных зарплатах, все свободные агенты до одного. Мы заплатили ноль за трансферы и ноль за агентские комиссии. Я бы не стал как недооценивать, так и переоценивать то, что мы сделали в это межсезонье.

Зарплата? Это же всё комплексные вещи. Если ты не тратишь на трансферы, агентов — понятно, что где-то зарплата будет чуть выше. Это вопрос стратегии. Все пришли в качестве свободных агентов, повторюсь», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.