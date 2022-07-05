Полузащитник «Динамо» Фомин ответил на вопрос об отличиях в поведении Йокановича и Шварца

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин после товарищеского матча с «Рубином» (2:0) рассказал об отличиях между нынешним главным тренером команды Славишей Йокановичем и экс-наставником Сандро Шварцем.

«Конечно, новый тренер хочет привнести что-то своё. В целом также будем прессинговать. В том сезоне наш стиль был такой. Какие-то мелкие нюансы, думаю, тоже добавим и будем разносторонней командой.



Что касается отличий в поведении, ещё мало времени прошло, чтобы сравнивать Йокановича и Шварца. Надо посмотреть, как всё будет проходить в чемпионате. Так же всё дисциплинированно. Супер! Тренировки игровые с мячом. В этом плане всё отлично», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.