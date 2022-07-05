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Звезда сборной Испании Путельяс получила травму колена накануне Евро-2022

Звезда сборной Испании Путельяс получила травму колена накануне Евро-2022
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Футболистка «Барселоны» и сборной Испании Алексия Путельяс получила травму колена в преддверии старта чемпионата Европы среди женских национальных команд, сообщается на официальном сайте испанской сборной.

Путельяс повредила левое колено на тренировке женской сборной Испании, которая прошла сегодня, 5 июля. В ходе медицинского обследования будет определена степень тяжести травмы футболистки.

Напомним, Путельяс стала обладательницей «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Также ESPN признал 28-летнюю полузащитницу «Барселоны» лучшей футболисткой мира 2022 года.

Чемпионат Европы среди женских сборных пройдёт с 6 по 31 июля 2022 года в Англии. Сборная Испании сыграет в группе D с командами Чехии, Польши, Молдовы и Азербайджана.

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