Звезда сборной Испании Путельяс получила травму колена накануне Евро-2022

Футболистка «Барселоны» и сборной Испании Алексия Путельяс получила травму колена в преддверии старта чемпионата Европы среди женских национальных команд, сообщается на официальном сайте испанской сборной.



Путельяс повредила левое колено на тренировке женской сборной Испании, которая прошла сегодня, 5 июля. В ходе медицинского обследования будет определена степень тяжести травмы футболистки.



Напомним, Путельяс стала обладательницей «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Также ESPN признал 28-летнюю полузащитницу «Барселоны» лучшей футболисткой мира 2022 года.



Чемпионат Европы среди женских сборных пройдёт с 6 по 31 июля 2022 года в Англии. Сборная Испании сыграет в группе D с командами Чехии, Польши, Молдовы и Азербайджана.