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Леонид Слуцкий объяснил, почему перестал давать интервью спортивным СМИ

Леонид Слуцкий объяснил, почему перестал давать интервью спортивным СМИ
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил, почему резко уменьшил контакты со спортивными СМИ.

«Меня критиковали за большое появление в медиа? Мне смешно слушать, когда это говорят, тем более ваши коллеги, журналисты. Начиная с января я не дал ни одного интервью и не появлялся нигде в медийном пространстве абсолютно. Это был как раз тот период, когда уехали легионеры и начались все эти проблемы. Когда мы занимали с ходу четвёртое место и попадали в еврокубки, как-то наша медиаактивность никак не влияла. Популистско-дилетантская позиция: «Да что они там, только клипы снимают, ни фига не работают, ничего не делают». Ну хорошо. А из уст ваших коллег когда это звучит — это вдвойне странно. Вы обязаны поддерживать медиаактивность и приветствовать её. Поэтому я уже давно и не даю интервью спортивным СМИ», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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