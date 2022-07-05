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Известный игрок из АПЛ, арестованный по подозрению в изнасиловании, выпущен под залог

Известный игрок из АПЛ, арестованный по подозрению в изнасиловании, выпущен под залог
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Футболист из клуба английской Премьер-лиги, ранее арестованный в Лондоне по подозрению в изнасиловании, был допрошен в связи с ещё двумя обвинениями в надругательстве над другой девушкой, сообщает BBC.

По информации источника, эпизоды, по которым допрашивали игрока, произошли в апреле и июне 2021 года. После допроса футболист был выпущен под залог до августа текущего года. Расследование обстоятельств дела продолжается. Имя игрока по-прежнему не разглашается.

Напомним, вчера, 4 июля, некий игрок был арестован в северной части Лондона по подозрению в изнасиловании девушки. Сообщалось, что речь идёт о всемирно известном футболисте, который должен принять участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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Источник: всемирно известного игрока из АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании
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