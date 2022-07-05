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Квинси Промес: покрасить волосы в белый? Нет нужды — я каждый день красно-белый

Квинси Промес: покрасить волосы в белый? Нет нужды — я каждый день красно-белый
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес ответил, собирается ли покрасить волосы в белый цвет.

«Готов ли я покрасить волосы в белый? Хороший вопрос. Мне нет нужды красить волосы. Я каждый день красно-белый изнутри!» – передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге, а также стал обладателем Кубка страны по футболу. Чемпионом России стал «Зенит» — именно с сине-бело-голубыми «Спартаку» предстоит встретиться в матче за Суперкубок.

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