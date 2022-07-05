Промес ответил, готов ли его новый трек соперничать с песнями МакSим

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался о конкурентоспособности его совместного с рэп-исполнителем и поклонником команды Александром ST Степановым и блогером Егором Шипом трека «Наше имя знают все».

«Способен ли наш совместный трек с ST и Егором Шипом соперничать с песнями МакSим? Речь не о соперничестве. В будущем эта песня может занять своё место среди фанатов», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге, а также стал обладателем Кубка страны по футболу. Чемпионом России стал «Зенит» — именно с сине-бело-голубыми «Спартаку» предстоит встретиться в матче за Суперкубок.