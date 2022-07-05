Рэпер ST: поддерживаю решение «Фратрии» бойкотировать Fan ID. Отменят — вернусь на стадион

Рэпер ST (Александр Степанов) поддержал решение «Фратрии», фанатского объединения «Спартака», бойкотировать матчи Российской Премьер-Лиги из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).



«В жизни не надо зарекаться. Я поддерживаю наших фанатов. Оформлять паспорт болельщика? Посмотрим. Для меня околофутбол и отдельные его части сделали очень многое. Я считаю себя их частью. Я поддерживаю «Фратрию». Если отменят Fan ID? Конечно, я вернусь на стадион», — передаёт слова рэпера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.