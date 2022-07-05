Рэпер ST: поддерживаю решение «Фратрии» бойкотировать Fan ID. Отменят — вернусь на стадион
Поделиться
Рэпер ST (Александр Степанов) поддержал решение «Фратрии», фанатского объединения «Спартака», бойкотировать матчи Российской Премьер-Лиги из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).
«В жизни не надо зарекаться. Я поддерживаю наших фанатов. Оформлять паспорт болельщика? Посмотрим. Для меня околофутбол и отдельные его части сделали очень многое. Я считаю себя их частью. Я поддерживаю «Фратрию». Если отменят Fan ID? Конечно, я вернусь на стадион», — передаёт слова рэпера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Комментарии
- 5 июля 2022
-
21:46
-
21:36
-
21:36
-
21:25
-
21:20
-
21:18
-
21:11
-
21:07
-
21:04
-
20:59
-
20:55
-
20:46
-
20:37
-
20:32
-
20:26
-
20:24
-
20:22
-
20:19
-
20:14
-
20:10
-
19:57
-
19:57
-
19:52
-
19:46
-
19:43
-
19:39
-
19:36
-
19:35
-
19:33
-
19:30
-
19:27
-
19:27
-
19:23
-
19:19
-
19:17
Партнерский контент