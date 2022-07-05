Семшов: Эджуке и Сигурдссон поступили неправильно, приостановив контракты с ЦСКА
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Бывший футболист ЦСКА Игорь Семшов высказался о приостановке контрактов полузащитника Арнора Сигурдссона и нападающего Чидеры Эджуке с московским клубом.
«К сожалению, ФИФА создала такую ситуацию. Это безобразие, потому что клуб дал им многое, а они вот так поступили. Теперь надо понимать, стоит ли нам приглашать легионеров, которые в любой момент могут уехать. Эджуке и Сигурдссон поступили неправильно», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».
Напомним, ранее ЦСКА объявил, что Сигурдссон и Эджуке приостановили свои контракты. Футболисты воспользовались разрешением ФИФА, по которому легионеры имеют право приостанавливать контракты с клубами Российской Премьер-Лиги в одностороннем порядке до лета 2023 года.
Новость по темеЦСКА объявил о приостановке контрактов Эджуке и Сигурдссона
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