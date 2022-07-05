Герман Ткаченко: будет ли Федун управлять «Спартаком», может решить лишь один человек

Руководитель агентства Prosports Management Герман Ткаченко ответил, изменились ли центры принятия главных решений в структуре московского «Спартака».

«На данный момент они те же. Есть Каттани, который ведёт спортивное направление, есть Мележиков, отвечающий за хозяйство и административный периметр. А есть главный центр — акционеры, которых представляют Федун и в какой-то мере Зарема. Безусловно, санкции повлекут за собой изменение акционерного состава. Думаю, рано или поздно это произойдёт. Мы это увидим, когда объявят новый состав совета директоров. Но, поверьте, принять решение, будет ли Федун управлять «Спартаком», может лишь один человек — сам Леонид Федун», — цитирует Ткаченко Sport24.