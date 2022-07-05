Шип: может, завтра проснусь с мыслью — хочу сделать трек с легендой «Спартака» Ребровым

Блогер Егор Шип высказался о выпуске совместного трека с нападающим «Спартака» Квинси Промесом и рэпером ST (Александром Степановым).
«С удовольствием и дальше буду работать со «Спартаком»! Я с детства болею за клуб — сам шесть лет занимался в «Спартаке». Всем сердцем люблю команду. Будет круто, если получится, что команда будет любить меня.
Пока никаких планов нет: только-только запустили клип с Промесом. Обычно это происходит спонтанно: «Блин, надо сделать трек с Промесом». Может, завтра проснусь с мыслью — хочу сделать трек с легендой «Спартака» Ребровым!» — передаёт слова Шипа корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге, а также стал обладателем Кубка страны по футболу.
- 5 июля 2022
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