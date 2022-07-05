«Пюник» и «ЧФР Клуж» сыграли вничью в матче квалификации Лиги чемпионов

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 армянский «Пюник» принимал румынский «ЧФР Клуж». Встреча прошла на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна» в Ереване (Армения) и завершилась ничьей со счётом 0:0.



Главный арбитр встречи показал в этой игре четыре жёлтые карточки. Три предупреждения получили футболисты «Пюника» – Сергей Вакуленко, Неманья Младенович и Ренсо Самбрано. Ещё одна жёлтая карточка — у игрока «ЧФР Клуж» Бисмарка Аджей-Боатенга.



Ответная встреча «ЧФР Клуж» и «Пюника» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2022/2023 состоится 13 июля на стадионе «Константин Радулеску» в городе Клуж-Напока (Румыния). Начало встречи — в 21:30 мск.