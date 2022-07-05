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«Пюник» и «ЧФР Клуж» сыграли вничью в матче квалификации Лиги чемпионов

«Пюник» и «ЧФР Клуж» сыграли вничью в матче квалификации Лиги чемпионов
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В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 армянский «Пюник» принимал румынский «ЧФР Клуж». Встреча прошла на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна» в Ереване (Армения) и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи показал в этой игре четыре жёлтые карточки. Три предупреждения получили футболисты «Пюника» – Сергей Вакуленко, Неманья Младенович и Ренсо Самбрано. Ещё одна жёлтая карточка — у игрока «ЧФР Клуж» Бисмарка Аджей-Боатенга.

Ответная встреча «ЧФР Клуж» и «Пюника» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2022/2023 состоится 13 июля на стадионе «Константин Радулеску» в городе Клуж-Напока (Румыния). Начало встречи — в 21:30 мск.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
05 июля 2022, вторник. 19:00 МСК
Пюник
Ереван, Армения
Окончен
0 : 0
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Комментарии
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