Эммануэль Адебайор: мне жаль русских футболистов. Им надо разрешить играть

Бывший игрок «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор выразил своё отношение к отстранению российских команд от международных соревнований.
«Конечно, это нечестно. В этом мире, увы, многое нечестно. Мне жаль сборную России и русских футболистов. Но что мы можем сделать, чтобы как-то изменить ситуацию? Ничего. Очевидно, надо позволить РФС и ФИФА вести диалог. Думаю, в какой-то момент вы сможете прийти к хорошему решению, которое освободит Россию от бана. Российские игроки не делают ничего плохого и ни в чём не виноваты. Они просто хотят выполнять свою работу. Им надо разрешить играть.
Долго ли это продлится? Не знаю — это же ФИФА. Сейчас мы просто молимся, чтобы происходящее побыстрее закончилось и наступил мир, в котором все смогут быть счастливы и наслаждаться жизнью», — приводит слова Адебайора Sport24.
- 5 июля 2022
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