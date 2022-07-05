Агент Адеми рассказал, когда игрок прибудет в расположение «Химок»

Агент Константинос Киликидис, представляющий интересы нападающего «Химок» Кемаля Адеми, рассказал, что футболист вернётся в расположение подмосковной команды.
«В пятницу Кемаль прибудет в расположение «Химок». Думаю, Адеми останется в «Химках», он хочет провести отличный сезон. Ему нравится быть в этом клубе», — приводит слова Киликидиса «РБ Спорт».
Напомним, в конце января текущего года Адеми перешёл в немецкий клуб «Падерборн» на правах аренды до конца сезона-2021/2022. Швейцарский футболист стал игроком «Химок» в августе 2021 года.
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Химки» в стыковых матчах сумели одолеть «СКА-Хабаровск» и сохранить прописку в РПЛ. Первый матч нового розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Химки» проведут на домашнем стадионе с действующим чемпионом страны санкт-петербургским «Зенитом» 15 июля.
- 5 июля 2022
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