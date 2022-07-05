«В «Зените» можно открывать бразильский клуб». Канчельскис — о переходе Родригао

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем переходе защитника «Сочи» Родригао в «Зенит».

«В «Зените» будет уже семь бразильцев — можно открывать бразильский клуб. «Зениту» ещё далеко до «Глазго Рейнджерс», в котором я выступал, — там была голландская команда. Видимо, им нравятся бразильцы, вот и всё.



Если есть возможность, почему бы и не покупать игроков «Сочи»? Такая же ситуация у меня была в «Пахтакоре» — разбирали всех перспективных футболистов. Конечно, все пойдут в «Зенит»: там есть финансирование, поэтому так и действуют. Если бы у «Химок» или «Урала» были деньги, они бы тоже таким макаром действовали. В этом нет ничего зазорного. «Милан» тоже так делал, когда были времена Берлускони, — делают предложение, от которого невозможно отказаться», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.