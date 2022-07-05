Звезда сборной Испании Путельяс пропустит Евро-2022 из-за разрыва крестообразной связки
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Футболистка «Барселоны» и сборной Испании Алексия Путельяс пропустит чемпионат Европы — 2022 среди женских национальных команд, сообщает COPE.
Напомним, сегодня, 5 июля, полузащитница получила травму левого колена на тренировке женской сборной Испании. В ходе медицинского обследования у Путельяс был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Таким образом, футболистка не сможет помочь своей национальной команде на предстоящем Евро-2022.
Напомним, Путельяс стала обладательницей «Золотого мяча» по итогам 2021 года.
Чемпионат Европы среди женских сборных пройдёт с 6 по 31 июля 2022 года в Англии. Женская сборная Испании сыграет в группе В с командами Германии, Дании и Финляндии.
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