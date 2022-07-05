Агент Кокорина — о предложениях из России: спросите у спортивного директора «Фиорентины»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, не стал комментировать информацию, согласно которой у футболиста есть предложения из России.



«Предложения из России? Спросите у спортивного директора. Всего доброго. До свидания», — приводит слова Бердышева «РБ Спорт».



Ранее о предложениях от российских клубов сообщил спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде.



Напомним, Кокорин играет в составе «Фиорентины» с января 2021 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в семи матчах за итальянский клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Действующее соглашение Кокорина с «Фиорентиной» рассчитано до 2024 года. Ранее форвард выступал за «Динамо», «Анжи», «Сочи», «Зенит» и «Спартак».

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