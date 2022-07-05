Агент Кокорина — о предложениях из России: спросите у спортивного директора «Фиорентины»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, не стал комментировать информацию, согласно которой у футболиста есть предложения из России.
«Предложения из России? Спросите у спортивного директора. Всего доброго. До свидания», — приводит слова Бердышева «РБ Спорт».
Ранее о предложениях от российских клубов сообщил спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде.
Напомним, Кокорин играет в составе «Фиорентины» с января 2021 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в семи матчах за итальянский клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Действующее соглашение Кокорина с «Фиорентиной» рассчитано до 2024 года. Ранее форвард выступал за «Динамо», «Анжи», «Сочи», «Зенит» и «Спартак».
- 5 июля 2022
-
23:14
-
23:13
-
23:04
-
22:43
-
22:30
-
22:26
-
22:19
-
22:14
-
22:08
-
22:01
-
21:59
-
21:55
-
21:46
-
21:36
-
21:36
-
21:25
-
21:20
-
21:18
-
21:11
-
21:07
-
21:04
-
20:59
-
20:55
-
20:46
-
20:37
-
20:32
-
20:26
-
20:24
-
20:22
-
20:19
-
20:14
-
20:10
-
19:57
-
19:57
-
19:52