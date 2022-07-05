Гендиректор «Зенита» — о Дзюбе: в 99 случаях игроки не готовы понять, что они уже не те

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил, тяжело ли клубу было расставаться с Артёмом Дзюбой.

«Обновление команды — нелёгкий процесс, тем более когда теряешь легенд. То, что Дзюба является легендарным для нас игроком, не подлежит сомнению. Однако процесс изменений неизбежен. И в 99 случаях из 100 сами футболисты, особенно амбициозные, не в состоянии, не готовы понять, что они уже не те. В такой ситуации игроку, если он хочет остаться, надо соглашаться с тем, что его роль может поменяться и что оплата труда может измениться. Возьмите того же Юрия Жиркова — ещё одну легенду «Зенита». Жирков реалистично относился к той роли, которую он исполнял. Думаю, не будь у него травмы, он бы продолжил играть, возможно, даже в «Зените». Расставание со значимыми людьми — это не только тяжёлая психологическая, но, я бы ещё сказал, и философская проблема», — приводит слова Медведева «Российская газета».