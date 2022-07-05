Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Зенита» — о Дзюбе: в 99 случаях игроки не готовы понять, что они уже не те

Гендиректор «Зенита» — о Дзюбе: в 99 случаях игроки не готовы понять, что они уже не те
Комментарии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил, тяжело ли клубу было расставаться с Артёмом Дзюбой.

«Обновление команды — нелёгкий процесс, тем более когда теряешь легенд. То, что Дзюба является легендарным для нас игроком, не подлежит сомнению. Однако процесс изменений неизбежен. И в 99 случаях из 100 сами футболисты, особенно амбициозные, не в состоянии, не готовы понять, что они уже не те. В такой ситуации игроку, если он хочет остаться, надо соглашаться с тем, что его роль может поменяться и что оплата труда может измениться. Возьмите того же Юрия Жиркова — ещё одну легенду «Зенита». Жирков реалистично относился к той роли, которую он исполнял. Думаю, не будь у него травмы, он бы продолжил играть, возможно, даже в «Зените». Расставание со значимыми людьми — это не только тяжёлая психологическая, но, я бы ещё сказал, и философская проблема», — приводит слова Медведева «Российская газета».

«Меня кинули». Почему Дзюба сейчас ищет клуб без агента «Меня кинули». Почему Дзюба сейчас ищет клуб без агента
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022