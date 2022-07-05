СМИ: переход защитника «Сочи» Родригао обойдётся «Зениту» примерно в € 4 млн

Переход защитника «Сочи» Родригао обойдётся «Зениту» примерно в € 4 млн, сообщает издание Metaratings.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что условия трансфера 26-летнего защитника в петербургский клуб и его личного контракта с «Зенитом» согласованы. Переговоры о трансфере Родригао продолжались около месяца.

Контракт Родригао с «Сочи» истекает летом 2023 года. Он присоединился к команде в прошлом июле, перейдя в стан «барсов» в качестве свободного агента. До «Сочи» Родригао выступал за португальский «Жил Висенте».

В сезоне-2021/2022 Родригао сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что текущим летом «Зенит» уже подписал одного из лидеров «Сочи» — нападающего Матео Кассьерру.