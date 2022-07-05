Маурисио Почеттино трогательно попрощался с «ПСЖ»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино официально попрощался с «ПСЖ». Официально о расставании с тренером «ПСЖ» объявил сегодня, 5 июля.
«Я хочу пожелать всем в «ПСЖ» всего самого лучшего в будущем: владельцам, руководству, игрокам, всему персоналу и болельщикам.
Фото: из личного архива Маурисио Почеттино
Нассер, я хочу сказать спасибо за то, что вы дали мне возможность снова стать частью семьи «ПСЖ».
Мы вместе наслаждались удивительными моментами и большими победами, и наш тренерский штаб, как и всегда, извлечёт уроки из полученного опыта, чтобы продолжить развиваться.
Мы гордимся тем, что стали чемпионами Франции в клубе, который так много значил для меня и моей семьи, когда я был здесь игроком и капитаном, а теперь и тренером», — написал Почеттино в своих социальных сетях.
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