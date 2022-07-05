Селюк: директора «Шинника» посадили, а Юрана нет, хотя деньги брал как раз Юран

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что генеральный директор «Шинника» Владимир Шепель получил шесть лет тюрьмы в то время, когда Сергей Юран был главным тренером клуба и участвовал в финансовых махинациях.

«Как он может меня не знать, если я его конец карьеры устраивал в футболе. Полузащитник Николас Лоуренс 100 процентов уйдёт из «Химок». Он уйдёт из-за Юрана. Все знают, что Юран берёт деньги, но все молчат. Когда он был в «Шиннике» главным тренером, Юран делал то же самое, но подставили генерального директора и его посадили за все эти махинации, когда Юран был главным тренером. Директора посадили, а Юрана нет, хотя брал как раз Юран. Время идёт, методы не меняются.

Может, он кому-то даёт денег, чтобы его взяли на работу. Именно поэтому Лоуренс хочет уйти из «Химок», так как не хочет работать с главным тренером, который занимается поборами финансовых средств с футболистов, а также не стесняется заходить в вино-водочные магазины в клубной экипировке и покупать водку. Когда место футболиста занимают те, кто больше ему даёт», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.