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Хегерберг стала самой дорогой футболисткой Евро-2022 после травмы Путельяс

Хегерберг стала самой дорогой футболисткой Евро-2022 после травмы Путельяс
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Первая обладательница «Золотого мяча» среди женщин норвежская футболистка Ада Хегерберг стала самой дорогой футболисткой чемпионата Европы – 2022 после травмы испанки Алексии Путельяс. Футболистка, оцениваемая в € 0,6 млн, вынуждена пропустить соревнования из-за разрыва передней крестообразной связки колена.

Рейтинг стоимости футболисток на Евро-2022 согласно изданию Soccer Donna:

1. Ада Хегерберг (Норвегия) — € 475 тыс.
2. Вивиан Мидема (Нидерланды) – € 450 тыс.
3. Айтана Бонмати (Испания) – € 400 тыс.
4. Каролина Хансен (Норвегия) — € 400 тыс.
5. Пернилле Хардер (Дания) — € 400 тыс.
6. Мари-Антуанетт Катото (Франция) — € 375 тыс.
7. Мария Леон (Испания) — € 350 тыс.
8. Лике Мартенс (Нидерланды) – € 350 тыс.
9. Патри Гихарро (Испания) – € 300 тыс.
10. Мариона Кальдентей (Испания) – € 300 тыс.
11. Фрэн Кирби (Англия) — € 300 тыс.

Чемпионат Европы среди женских сборных пройдёт с 6 по 31 июля 2022 года в Англии.

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