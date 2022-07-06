Бернардески станет одноклубником Кришито и Инсинье в МЛС

28-летний итальянский крайний полузащитник Федерико Бернардески, покинувший на правах свободного агента туринский «Ювентус», близок к переходу в клуб МЛС – «Торонто». Об этом сообщает журналист ESPN Тейлор Твеллман в «Твиттере».
Напомним, за «Торонто» уже выступают бывшие партнёры Бернардески по сборной Италии – 35-летний крайний защитник Доменико Кришито и 31-летний нападающий Лоренцо Инсинье. Оба игрока перешли в новый клуб на правах свободного агента из «Дженоа» и «Наполи» соответственно.
В прошедшем сезоне Бернардески принял участие в 36 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами. В 2017 году туринский клуб его приобрёл у «Фиорентины» за € 35 млн.
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