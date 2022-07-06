Лидер «Атлетика», сыгравший 1 матч за сборную Испании, будет выступать за Гану

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс отныне будет выступать за национальную сборную Ганы.



28-летний футболист родился в Бильбао, его родители – ганцы. Всю свою карьеру Иньяки выступает в Испании. Однако теперь он получил вызов в национальную сборную Ганы и принял его, о чём сообщил на своей странице в «Твиттере», опубликовав шестидесятисекундное видео с объяснением решения.



«Сегодня передо мной новый вызов. Время найти свои корни, учитывая, что Африка и Гана значат для меня и моей семьи. Хочу вернуть малую часть, потому что Гана сыграла значительную роль в том, каким я воспитан человеком, сыном и братом. С этого момента я буду защищать цвета сборной Ганы, со всей своей волей, выкладываюсь по максимуму. Я – одна из Чёрных звёзд», – сказал Уильямс.



29 мая 2016 года Иньяки провёл 30 минут в футболке национальной сборной Испании в матче с Боснией и Герцеговиной, однако он был товарищеским, поэтому нынешнему выбору футбольного гражданства в пользу исторической родины ничего не мешает.



Всего в составе «Атлетика» Иньяки Уильямс отыграл уже 338 матчей, забил 75 мячей и отдал 47 голевых передач.