«Саутгемптон» предлагает € 11,6 млн за автора гола в финале Лиги Европы

Английский «Саутгемптон» ведёт переговоры с шотландским «Рейнджерс» о приобретении полузащитника Джо Арибо, сообщает журналист The Athletic и известный инсайдер Дэвид Орнштейн.
Клуб из Глазго не отпустит футболиста менее чем за € 11,6 млн – такие отступные прописаны в контракте. По данным издания, «святые» готовы их заплатить. Сам 25-летний Арибо хочет присоединиться к команде Ральфа Хайзенхюттля и уже согласовал четырёхлетний контракт.
18 мая 2022 года Джо Арибо на 57-й минуте вывел «Рейнджерс» вперёд в финальной игре Лиги Европы с «Айнтрахтом», но вскоре Рафаэль Борре сравнял счёт, а в итоге немецкий клуб победил в серии послематчевых пенальти. В целом в сезоне-2021/22 нигериец провёл за «Рейнджерс» 57 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 10 ассистов.
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