В Сьерра-Леоне начали расследование по матчам с результатами 95:0 и 91:1

Футбольная ассоциация Сьерра-Леоне (SLFA) объявила о начале расследования по итогам двух матчей, в которых сумме было забито 187 голов, сообщает Goal.
Во Втором дивизионе западноафриканской Сьерра-Леоне «Кахунла Рейнджерс» победил «Лумбебу Юнайтед» со счётом 95:0, а «Галф» обыграл «Кокима Ливан» с результатом 91:1. Столь высокая результативность вызвала массу вопросов у футбольных властей страны, тем более с учетом того, что первые таймы в этих играх завершились на порядок скромнее – 2:0 и 7:1.
В официальном заявлении SLFA отмечает, что организация начинает расследование с целью привлечь к ответственности виновных и вопрос будет тщательно расследован.
При этом интересно, что такие счета, вероятнее всего, никак не связаны со ставками на спортивные события. Матчи начинались одновременно, а «Кахунла Рейнджерс» и «Галф» имели равное количество очков в борьбе за место в элитном дивизионе. Причина – конкуренция в разнице мячей. Пикантности добавляет тот факт, что арбитр матча «Галф» – «Кокима Ливан» в перерыве отказался продолжать работу и был заменён.
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