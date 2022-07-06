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Представитель Гайча: у Адольфо в ЦСКА новый тренер. Пока всё идёт хорошо

Представитель Гайча: у Адольфо в ЦСКА новый тренер. Пока всё идёт хорошо
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Пабло Каро, представитель 23-летнего нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча, рассказал о предложениях по своему клиенту из Аргентины, отметив, что его подопечный остаётся игроком армейцев.

«В принципе, к Адольфо был интерес со стороны сразу нескольких аргентинских команд. Хорошо, что они держат в своём поле зрения Гайча. Сейчас он игрок ЦСКА, но кто знает, что может произойти в будущем. Мы благодарны всем заинтересованным клубам, но всё зависит именно от ЦСКА, в составе которого он и проходит предсезонную подготовку. В команде новый тренер, пока всё идёт хорошо.

Адольфо всего оставался поклонником «Сан-Лоренсо», было бы неплохо вернуться туда в будущем. Мы уже были близки к этому, но тогда было сложно покинуть Россию.

Аренда в «Уэску» была неправильным для нас решением, к тому же, ключевую роль сыграло и то, что они пригласили ещё одного нападающего. Хотя, следует отметить, что последние пять матчей Гайч показал хорошую индивидуальную игру», — приводит слова Каро Jogo Bonito в «Твиттере» со ссылкой на радиоэфир одноимённой программы.

Напомним, Гайч стал игроком ЦСКА в августе 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за € 8,5 млн. В общей сложности на его счету в составе армейцев 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Самые результативные клубы в АПЛ.

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