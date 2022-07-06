В Сети появились фото гостевого комплекта формы «Челси» на сезон-2022/2023

Опубликованы первые снимки выездного комплекта формы «Челси» на сезон-2022/2023, которая, вероятно, будет впервые показана во время предсезонного тура по США, сообщает TalkSport.

Форма, изготовленная техническим спонсором Nike, преимущественно белого цвета, а ключевой особенностью являются четыре бирюзовые вставки в виде полос. Просочившаяся форма также говорит о возвращение компании Three в качестве титульного спонсора клуба.

Напомним, чемпионат Англии сезона-2021/2022 «Челси» завершил на третьем месте, набрав 74 очка в 38 матчах. В межсезонье клуб завершил переход к новому владельцу – российского миллиардера Романа Абрамовича сменил американский бизнесмен Тодд Боули.

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