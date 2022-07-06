Дарио Срна: ФИФА не защищает украинский футбол и его игроков

Директор донецкого «Шахтёра» Дарио Срна выступил с критикой инициативы ФИФА о разрешении футболистам приостанавливать контракты по собственному желанию.
«Многие говорят, что поддерживают Украину, но не делают этого. К примеру, ФИФА не защищает украинский футбол и его игроков, как УЕФА. Мы, как клубы, ищем какой-то компромисс в этой сложной ситуации, иначе мы бесплатно потеряем много игроков, в которых мы вложили деньги.
ФИФА должна понимать, что защищать всех игроков из Украины — это их обязанность. Мы должны найти способ найти компромисс, иначе это будет сложно, и нам, возможно, придётся обращаться в суд.
Мы будем бороться за наши клубы, потому что хотим, чтобы нас уважали — мы лучший клуб в Восточной Европе, и мы будем бороться за этот имидж и наше уважение. Другие помогли нам: президент УЕФА Александр Чеферин помог нам выжить, но ФИФА этого не делает и, если они этого не сделают, мы подадим в суд», — приводит слова Срна Mirror.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий.
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