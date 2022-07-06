Адебайор выбрал наиболее талантливого игрока между Аршавиным и Павлюченко

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и «Тоттенхэм Хотспур» Эммануэль Адебайор ответил на вопрос о том, кого считает более талантливым футболистом – Андрея Аршавина, с которым выступал за «канониров», или Романа Павлюченко, игравшим за «шпор».

«Кто талантливее? Безусловно, Аршавин. Он играл как убийца. Аршавин действительно великий футболист. Он мог видеть на поле и делать то, что никто не видел и не делал. Просто фантастические вещи. Жаль, что он реализовал себя максимум на 50 процентов.

Он очень талантливый и, очевидно, ему нравилось ничего не делать. Когда тренировка заканчивалась, первым игроком, кто уходил, был Аршавин. Он очень быстро принимал душ и валил. Это нехорошо. Но вообще русский менталитет очень близок к западно-африканскому.

У нас много сходств: как мы любим друг друга, как нам нравится разговаривать между собой, ходить на вечеринки, делать барбекю вместе. Павлюченко всегда говорил: «Давай, пойдем гулять и придумаем что-то». И Аршавин такой же», — приводит слова Адебайора Sport24.

Напомним, Аршавин за время выступлений за «Арсенал» провёл 145 матчей, в которых отметился 31 голом и 46 результативными передачами. У Павлюченко – 42 гола и 10 ассистов в 112 играх за «Тоттенхэм».