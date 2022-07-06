«Локомотив» и «Динамо» проведут матч из 3 таймов по 45 минут

В воскресенье, 10 июля, московские «Локомотив» и «Динамо» проведут товарищеский матч нестандартной продолжительности. Он будет состоять из трех таймов по 45 минут и начнётся на «РЖД Арене» в 19:00, сообщает официальный сайт железнодорожников.
Такой формат выбран для того, чтобы обе команды могли задействовать в игре максимальное количество футболистов.
Ранее «Локомотив» планировал 10 июля сыграть с «Химками», однако встреча отменена по просьбе подмосковного клуба.
Отметим, в ходе межсезонья «Локомотив» победил в контрольных матчах «Велес» (2:1) и «Факел» (4:2). «Динамо» разгромило «Амкал» (5:0) и «СКА Хабаровск» (3:0), а также с сухим счётом был обыгран «Рубин» (2:0). В обеих командах летом назначены новые главные тренеры – немец Йозеф Циннбауэр и серб Славиша Йоканович соответственно.
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