Магнуссон и ЦСКА продвинулись в переговорах о новом контракте

ПФК ЦСКА и Хёрдур Магнуссон, который на данный момент является свободным агентом, активно ведут переговоры о новом контракте.
Представители исландца стремятся, чтобы Хёрдур подписал соглашение рассчитанное на два года. Вероятно, что оно будет по схеме «1+1», сообщает Metaratings.
29-летний Магнуссон стал футболистом российского клуба в 2018 году, перейдя из английского клуба «Бристоль Сити». В 92 матчах за команду исландский защитник забил пять голов и отдал результативную передачу. Вместе с ЦСКА Магнуссон выиграл Суперкубок России.
В минувшем сезоне защитник провёл четыре матча за ЦСКА в Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.
20 мая пресс-служба команды в телеграм-канале объявила, что исландец покидает «армейцев» в связи с истечением контракта.
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