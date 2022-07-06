Магнуссон и ЦСКА продвинулись в переговорах о новом контракте

ПФК ЦСКА и Хёрдур Магнуссон, который на данный момент является свободным агентом, активно ведут переговоры о новом контракте.

Представители исландца стремятся, чтобы Хёрдур подписал соглашение рассчитанное на два года. Вероятно, что оно будет по схеме «1+1», сообщает Metaratings.

29-летний Магнуссон стал футболистом российского клуба в 2018 году, перейдя из английского клуба «Бристоль Сити». В 92 матчах за команду исландский защитник забил пять голов и отдал результативную передачу. Вместе с ЦСКА Магнуссон выиграл Суперкубок России.

В минувшем сезоне защитник провёл четыре матча за ЦСКА в Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.

20 мая пресс-служба команды в телеграм-канале объявила, что исландец покидает «армейцев» в связи с истечением контракта.