ESPN: Стивен Бергвейн подписал контракт с «Аяксом»
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Вингер «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн подписал контракт с «Аяксом», сообщает ESPN.
По информации источника, клуб и игрок достигли письменного соглашения, уладив все детали личного контракта. Срок соглашения будет составлять пять лет, а медобследование вингер пройдёт уже сегодня. Клуб отдаст за игрока около € 30 млн.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 18 млн. Бергвейн перешёл в «Тоттенхэм» в январе 2020 года из ПСВ за € 30 млн. Контракт футболиста со «шпорами» истекает через три сезона. За лондонский клуб у Бергвейна 83 матча и восемь мячей. За Нидерланды футболист провёл 22 игры, отличившись шесть раз.
Ранее также сообщалось об интересе к Бергвейну со стороны «Эвертона».
Новость по темеСтивен Бергвейн близок к переходу из «Тоттенхэма» в «Аякс»
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