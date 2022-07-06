ESPN: Стивен Бергвейн подписал контракт с «Аяксом»

Вингер «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн подписал контракт с «Аяксом», сообщает ESPN.



По информации источника, клуб и игрок достигли письменного соглашения, уладив все детали личного контракта. Срок соглашения будет составлять пять лет, а медобследование вингер пройдёт уже сегодня. Клуб отдаст за игрока около € 30 млн.



Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 18 млн. Бергвейн перешёл в «Тоттенхэм» в январе 2020 года из ПСВ за € 30 млн. Контракт футболиста со «шпорами» истекает через три сезона. За лондонский клуб у Бергвейна 83 матча и восемь мячей. За Нидерланды футболист провёл 22 игры, отличившись шесть раз.



Ранее также сообщалось об интересе к Бергвейну со стороны «Эвертона».

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