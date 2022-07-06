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Нуньес признан лучшим игроком сезона в португальской Примьере

Нуньес признан лучшим игроком сезона в португальской Примьере
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Футболист «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, выступавший в минувшем сезоне за «Бенфику», стал обладателем награды лучшего игрока сезона-2021/2022 в португальской Примейре.

«Если вы сомневаетесь, то мы говорим, что его зовут: ДАРВИН. Он был лучшим бомбардиром, попал в символическую сборную сезона и теперь признан MVP чемпионата. Принесите корону, пожалуйста!» — сообщает «твиттер-аккаунт» лиги.

В минувшем сезоне-2021/2022 Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче во всех турнирах за португальскую «Бенфику». Уругвайский форвард выступал за клуб с сентября 2020 года. В октябре 2019 года Нуньес дебютировал за сборную Уругвая, в составе которой в 11 матчах забил два гола. 14 июня было объявлено о трансфере в английский «Ливерпуль».

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