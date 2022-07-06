Ориги – о переходе в «Милан»: я перешёл в исторически большой клуб

Бельгийский нападающий «Милана» Дивок Ориги поделился эмоциями после перехода из «Ливерпуля» в итальянский клуб.



«Когда я приехал сюда, почувствовал себя как дома. Я перешёл в исторически большой клуб. Ощущения потрясающие. Надеюсь, что буду смогу помочь команде голами и результативными передачами.



Серия А — одна из лучших лиг в мире. Прошлый сезон здесь был очень конкурентным. Это место, где люди живут футболом и болельщики знают историю клуба. 19 побед в чемпионате, 7 кубков Лиги чемпионов — это невероятно. Через команду прошло множество великих футболистов. Я очень благодарен и вдохновлён возможностью стать частью всего этого», — сказал Ориги в интервью клубной пресс-службе.

По итогам сезона-2021/2022 «Милан» стал чемпионом Италии. Новый розыгрыш итальянской Серии А начнётся 13 августа.