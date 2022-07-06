Полузащитник сборной Марокко и лондонского «Челси» Хаким Зиеш хочет перейти в «Милан» этим летом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.
По информации журналиста, игрок уведомил об этом итальянский клуб. «Милан» продолжает переговоры по игроку с клубом из Лондона.
Ранее сообщалось, что марокканский футболист является приоритетной целью итальянского клуба в текущее летнее трансферное окно. Отмечается, что руководство «Милана» уверено в успешном заключении сделки. Также ранее сообщалось, что Зиеш может перейти в стан миланской команды на правах аренды.
Действующий контракт Зиеша с «Челси» рассчитан до 30 июня 2025 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 44 матчах за лондонский клуб во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
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