Фернандо: целью «Севильи» всегда должна быть Лига чемпионов

Полузащитник «Севильи» Фернандо высказался по поводу выступлений клуба в Лиге чемпионов. В этом году андалусийцы будут играть третий сезон подряд в главном европейском клубном турнире.
«Целью клуба всегда должна быть Лига чемпионов. В минувшем сезоне мы вышли туда в третий раз подряд. Я хотел бы сказать, что достигнем пяти розыгрышей подряд, у команды есть уверенность. У нас другой уровень бюджета, и это влияет, когда встречаешься с более богатым соперником на международном уровне. Каждый игрок получает бесценный опыт в подобных выступлениях», — приводит слова Фернандо Marca.
Напомним, после перенесённой операции Фернандо на поле так и не смог появиться. Предсезонную подготовку, приуроченную к старту нового сезона Ла Лиги, бразилец начал вместе с основной группой игроков.
- 6 июля 2022
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