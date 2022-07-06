Россию хотят исключить из спорта, Крыховяк может покинуть «Краснодар». Главное к утру

35 стран настроены исключить Россию из спорта, польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк имеет предложение от другого клуба, в Сьерра-Леоне началось расследование по матчам с ненормальными результатами. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. США и ещё 34 страны призвали исключить Россию из спорта. В посольстве РФ сделали заявление.
2. Гжегож Крыховяк может перейти из «Краснодара» в «Аль-Шабаб».
3. В Сьерра-Леоне начали расследование по матчам с результатами 95:0 и 91:1.
4. «Один раз он пришёл на тренировку пьяным». Адебайор поделился историей о Павлюченко.
5. Ничушкин и «Колорадо» начнут переговоры о продлении контракта в течение недели.
6. Гендиректор «Зенита» — о Дзюбе: в 99 случаях игроки не готовы понять, что они уже не те.
7. Звезда сборной Испании Путельяс пропустит Евро-2022 из-за разрыва крестообразной связки.
8. Организаторы Уимблдона: отсутствие Шараповой на юбилее корта не связано с национальностью.
9. «Интер» использовал сонет Шекспира в презентации Лукаку.
10. Вице-чемпион MotoGP Франческо Баньяя угодил в пьяное ДТП, ему грозит лишение прав.
- 6 июля 2022
-
09:54
-
09:50
-
09:40
-
09:37
-
09:18
-
08:30
-
08:13
-
08:06
-
07:44
-
07:22
-
06:54
-
06:42
-
06:39
-
06:21
-
06:08
-
05:59
-
05:51
-
05:45
-
05:23
-
05:19
-
04:53
-
04:52
-
04:34
-
04:30
-
04:19
-
04:01
-
03:38
-
03:28
-
02:54
-
02:47
-
02:33
-
02:31
-
02:14
-
02:08
-
01:59