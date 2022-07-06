Россию хотят исключить из спорта, Крыховяк может покинуть «Краснодар». Главное к утру

35 стран настроены исключить Россию из спорта, польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк имеет предложение от другого клуба, в Сьерра-Леоне началось расследование по матчам с ненормальными результатами. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. США и ещё 34 страны призвали исключить Россию из спорта. В посольстве РФ сделали заявление.

2. Гжегож Крыховяк может перейти из «Краснодара» в «Аль-Шабаб».

3. В Сьерра-Леоне начали расследование по матчам с результатами 95:0 и 91:1.

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