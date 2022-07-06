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Англия — Австрия: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 22:00

Англия — Австрия: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 22:00
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Сегодня, 6 июля, в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд встретятся сборные Англии и Австрии. Игра состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире игру женских сборных Англии и Австрии покажет телеканал «Матч».

Матч обслужит бригада арбитров во главе с испанкой Мартой Уэрта де Аса. В роли ассистенток судьи выступят Гвадалупе Поррас (Испания) и Франческа Ди Монте (Италия). Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.

Соперниками женских сборных Англии и Австрии по группе А Евро-2022 являются команды Норвегии и Северной Ирландии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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