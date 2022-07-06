Дивеев: ни у кого я столько не бегал, сколько у Федотова. В тренажёрном зале стало тяжелее

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как изменился тренировочный процесс с приходом нового главного тренера Владимира Федотова. Футболист отметил, что нагрузки существенно увеличились. Игрок назвал главное качество наставника клуба.



«Требовательность. Самое главное, мы все уже понимаем, во что будем играть. Он нам это доносит от занятия к занятию. Всё, что мы будем делать: в какую схему играем, что делаем, как это делаем. С третьего-четвёртого дня я уже понял, что от меня требуется.



Увеличились нагрузки. Их стало значительно больше, особенно в первые дни сбора. В плане бега было очень тяжело, ни у кого я столько не бегал. Наверное, в последний раз такое было в «Уфе» в дубле. И то там только наподобие было, тут ещё тяжелее. Здесь сложнее в плане рывков и торможения. В тренажёрном зале тоже стало тяжелее», — цитирует Дивеева «Матч ТВ».



Напомним, летом главный тренер «Сочи» Владимир Федотов покинул клуб и возглавил ЦСКА. Под руководством специалиста армейцы провели три товарищеских матча, в которых проиграли «Велесу» (0:2), «Зениту» (0:3) и «Пари НН» (0:2).