Нападающая Хардер: футболисты зарабатывают так много, что им эти деньги почти не нужны

Нападающая «Челси» и сборной Дании Пернилле Хардер высказалась о разнице в оплате труда футболистов и футболисток.



«Можно говорить о равной оплате труда и прочих вещах, но сейчас разница между мужским и женским футболом слишком велика. Особенно на клубном уровне. Могу сказать, что в мужском футболе зарабатывают настолько много, что футболистам все эти деньги практически не нужны.



Я хочу, чтобы футболистки получали зарплаты, которые позволяли бы им содержать себя и не чувствовать стресса, когда они перестают играть в футбол. Чтобы им не нужно было немедленно искать новую работу. Они должны уверенно стоять на ногах в финансовом плане. Будет оптимально иметь подстраховку на случай, когда ты поймёшь, что больше не можешь играть в футбол. Я бы хотела, чтобы такой уровень зарплаты был во всём женском футболе», — приводит слова Хардер ALT.dk.

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